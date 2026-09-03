جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف ۴ قبضه سلاح آرپی‌جی ۷ به همراه ۶ گلوله آرپی‌جی ضدزره و مقادیر قابل توجه فشنگ جنگی، در مناطق مرزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ سرهنگ حسینعلی فراهی گفت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان توانستند هنگام انتقال سلاح و مهمات جنگی توسط قاچاقچیان به داخل کشور، تعداد ۴ قبضه سلاح آرپی‌جی ۷، ۶ گلوله آرپی‌جی ضدزره، ۶ خرج گلوله آرپی‌جی، ۲ هزار و ۳۸۲ فشنگ جنگی کلاش و ۷۹۶ فشنگ ام۴ را کشف نمایند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه، از محل متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.

این مقام اتنظامی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها و مهمات را برای انجام اقدامات خرابکارانه و ایجاد ناامنی وارد کشور کنند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.