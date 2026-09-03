خرمآباد در مسیر المپیک دانشآموزی برزیل
سالن شهید چاغروند خرم آباد میزبان قهرمانی جودوی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
خرمآباد میزبانی یکی از مهمترین رویدادهای جودوی دانشآموزی است،جایی که برترین جودوکاران نوجوان ایران برای کسب عنوان قهرمانی و رسیدن به پیراهن تیم ملی و المپیک دانشآموزی برزیل به روی تاتامی میروند.
مسابقات قهرمانی جودوی نوجوانان کشور و رقابتهای انتخابی تیم ملی، با حضور نمایندگان ۲۵ استان کشور امروز ۵شنبه در سالن شهید چاغروند خرمآباد برگزار شد.
برای پسران نیز فردا پیگیری خواهد شد.
در این رقابتها حدود ۲۱۰ ورزشکار، مربی و داور از ۲۵استان کشور حضور دارند و جودوکاران نوجوان در اوزان مختلف برای کسب عناوین برتر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
اهمیت این مسابقات تنها به کسب عنوان قهرمانی کشور محدود نمیشود؛ چراکه این رقابتها میدان انتخاب ملیپوشان اعزامی به المپیک دانشآموزی برزیل نیز به شمار میرود.
بر اساس فرآیند انتخابی، در هر وزن، برترین جودوکار این رقابتها شانس حضور در ترکیب تیم ملی دانشآموزی و اعزام به المپیک دانشآموزی را به دست خواهد آورد.
المپیک دانشآموزی برزیل قرار است آبانماه برگزار شود و حالا خرمآباد با میزبانی این رقابتهای ملی، به یکی از ایستگاههای تعیینکننده مسیر جودوکاران نوجوان ایران برای حضور در این رویداد بینالمللی تبدیل شده است.
میزبانی این رویداد در لرستان، علاوه بر ایجاد فرصت رقابت برای استعدادهای جودوی کشور، ظرفیتهای ورزشی خرمآباد و زیرساختهای استان برای میزبانی مسابقات ملی و انتخابی تیمهای ملی را نیز به نمایش میگذارد.