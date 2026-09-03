به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان‌رضوی، شیر دختر ایرانی عضو تیم ملی کاراته در جام ترکیش اوپن ۲۰۲۶ به میزبانی کشور ترکیه و غلبه بر حریفان، موفق به کسب مدال برنز این دوره از رقابت ها شد.

این مسابقات از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آگوست ۲۰۲۶ با حضور حدود سه هزار کاراته کا از ۲۸ کشور جهان در شهر استانبول و در دو بخش آقایان و بانوان و رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید برگزار و ۶۵ نفر از اعضای تیم ملی کاراته کشورمان بر روی تاتامی به مصاف حریفان خود رفتند.

در این دوره از مسابقات مهلا سادات هاشمی به عنوان عضو تیم ملی کاراته کشورمان و کاراته کای آینده دار مشهدی در رده سنی نونهالان و رشته کومیته با هدایت زهرا تراب بیگی از مربیان تیم ملی کاراته ایران، در رقابت های فشرده برابر حریفان از کشورهای روسیه، آلمان و ترکیه، موفق به کسب مقام سوم شد و توانست مدال برنز را از آن خود کند.

در این مسابقات کاروان تیم ملی کاراته ایران با کسب سه مدال طلا، پنج نقره و هفت برنز پس از تیم های ترکیه و روسیه در جایگاه سوم ایستاد.