جی دی ونس معاون رئیس دولت تروریست آمریکا، جنایت اخیر ارتش این کشور در حمله موشکی به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک هرمزگان را در حالی که یک مراسم عروسی در حال برگزاری بود، انکار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معاون ترامپ کودکش در نشستی خبری در کاخ سفید با انکار اطلاع از تجاوز به یک مراسم عروسی در «سیریک» ادعا کرد: ارتش آمریکا هرگز غیرنظامیان را در درگیری‌ها هدف قرار نمی‌دهد، هرگز این کار را نخواهد کرد و پیشتر هرگز چنین کاری انجام داده است!

ونس در عین حال گفت: متاسفانه گاهی اتفاقاتی روی می‌دهد، اما در این مورد مشخص، در حال بررسی آن هستیم.

این در حالی است که واشنگتن درباره جنایت مدرسه میناب و سایر جنایات خود در جنگ رمضان تاکنون نه تنها مسئولیت را نپذیرفته است بلکه هیچ اقدامی بر خلاف ادعای ونس انجام نداده است.

این ادعا در حالی مطرح شد که نیویورک‌ تایمز در گزارشی تحقیقی، حمله موشکی ارتش آمریکا به یک منزل مسکونی در کوهستک را تأیید کرد. براساس این گزارش آمریکا در حمله به مراسم عروسی از موشک JSOW استفاده کرده که ۵ کشته و ۶۷ زخمی برجا گذاشته است.

ادعای معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین با سوابق جنایات ارتش این کشور از جمله حملات موشکی به مدرسه «شجره طبیه» در شهرستان میناب استان هرمزگان و یک سالن ورزشی در لامرد استان فارس در طول جنگ رمضان در تناقض آشکار است.­