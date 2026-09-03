رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به شدت بالای مصرف انرژی در کشور گفت: کارورها در بهینه‌سازی مصرف، کاهش ناترازی و ارتقای بهره‌وری مصرف گاز طبیعی، نقش مهمی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر با توجه به برگزاری شانزدهمین کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی، مدیریت مصرف را موضوع چندوجهی خواند و بر ضرورت صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف تأکید کرد.

پژمانفر گفت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، کاهش هر سال ۱۰ درصد از مصرف سوخت پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، همچنین با توجه به کمبود گاز در کشور، بر ضرورت گسترش تعامل با همسایگان شمالی تأکید کرد.

گفتنی است، شانزدهمین کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به ریاست وزیر کشور برگزار و در این نشست، عملکرد دستگاه‌ها با هدف کمک به پایداری جریان انرژی، بررسی شد.