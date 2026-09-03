رئیس قوه قضائیه گفت: ایران اسلامی، تنها کشوری بوده که پنجه در پنجه آمریکا انداخته است و زیر بار ظلم و زور نخواهد رفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضائیه در دیدار با علمای اسلامی و بزرگان ادیان کشور هند، با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را یک جنایت جنگی آشکار توصیف کرد و گفت: کودکان این مدرسه به‌گونه‌ای به شهادت رسیدند که حتی شناسایی بسیاری از پیکر‌های آنان امکان‌پذیر نبود و خانواده‌ها برای شناسایی فرزندان خود ناچار به انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ده‌ها مدرسه، بیمارستان، مراکز فرهنگی و زیرساخت‌های ملی و مذهبی نیز هدف تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، افزود: بر اساس موازین بین‌المللی، اماکن غیرنظامی از حمایت‌های ویژه حقوق بشردوستانه برخوردار هستند و منع حمله به آنها، صراحت قانونی جهانی دارد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: زمانی که جنایت‌های گسترده علیه مردم غزه روی داد، اگر سازمان‌های بین‌المللی می‌ایستادند، امروز متجاوزان به خود اجازه نمی‌دادند به کشور دیگری تجاوز کنند. بی‌تفاوتی جامعه جهانی، زمینه را برای تکرار این جنایت‌ها فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ایران اسلامی ثمره‌های جهاد ۴۸ ساله خود در برابر مستکبران را دیده و تنها کشوری بوده که پنجه در پنجه آمریکا انداخته است، تأکید کرد: ایران، صلح‌طلب و عدالت‌گستر است و زیر بار ظلم و زور نخواهد رفت.

رئیس دستگاه قضا خطاب به فرهیختگان هندی گفت: اگر ملت‌ها و رهبران ادیان مختلف با یکدیگر همفکری و همکاری کنند، قدرت‌طلبان نمی‌توانند یک روز به عراق، روز دیگر به افغانستان، لبنان، غزه و ایران حمله کنند. باید در برابر متجاوزان، ایستادگی کرد تا صلح و آرامش پایدار در جهان برقرار شود.

در ابتدای این دیدار، سفیر ایران در هند با اشاره به سوگواری گسترده مردم هند در شهادت رهبر شهید انقلاب، بر اشتراک‌های تمدنی دو ملت تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در هند نیز با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رئیس قوه قضاییه، حضور ایشان در هند را گامی تازه در تعمیق روابط علمی و فرهنگی دو کشور دانست.

پس از این دیدار، رئیس قوه قضائیه در ضیافت شام با رهبران ادیان، علما و اندیشمندان هندی به گفت‌و‌گو و تبادل نظر پرداخت.