عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور را ضروری دانست و گفت: وابستگی ناوگان حمل‌ونقل به بنزین، یکی از ریشه‌های آسیب‌پذیری در برابر ناترازی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رشیدی، اصلاح رویکرد در مدیریت مصرف سوخت را ضروری دانست و بیان کرد: ناترازی بنزین فقط با نگاه عرضه‌محور برطرف نمی‌شود. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت پالایشگاهی و تأمین پایدار فرآورده ضروری است، اما رشد مداوم تقاضا، فرسودگی ناوگان، مصرف بالای خودروها، استفاده ناکافی از سوخت‌های جایگزین و قاچاق فرآورده ایجاب می‌کند که مدیریت مصرف به محور اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود.

رشیدی گفت: در برنامه هفتم پیشرفت مسیر روشنی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و ایجاد ساز و کار‌های مالی و اجرایی آن پیش‌بینی شده است. تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از جمله ظرفیت‌هایی است که باید به‌صورت عملیاتی برای تأمین مالی طرح‌های صرفه‌جویی، توسعه بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و مشارکت‌دادن مردم و بخش خصوصی در کاهش مصرف به کار گرفته شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با توجه به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور، تصریح کرد: وابستگی گسترده ناوگان حمل‌ونقل به بنزین یکی از ریشه‌های اصلی آسیب‌پذیری در برابر ناترازی است. باید سهم سی‌ان‌جی، برق و دیگر سوخت‌های پاک در سبد سوخت حمل‌ونقل افزایش یابد تا فشار بر مصرف بنزین کاهش پیدا کند.

رشیدی اظهار داشت: سی‌ان‌جی، یک ظرفیت داخلی و در دسترس است و استفاده مؤثر از آن می‌تواند بخش مهمی از مصرف بنزین در ناوگان عمومی و خودرو‌های پرکارکرد را پوشش دهد.