احراز صلاحیت عمومی پذیرفتهشدگان آزمون وکلای قوه قضاییه لرستان
فرآیند احراز صلاحیتهای عمومی پذیرفتهشدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه استان لرستان در استان لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان گفت:در این فرآیند به منظور ارزیابی دقیق و شایسته داوطلبان، از ظرفیت اساتید مجرب، قضات دادگاهها و اساتید دانشگاه استفاده شد.
بیژن رحیمی کیا بیان کرد:در این دوره تعداد ۲۱۵ نفر از پذیرفتهشدگان مورد ارزیابی قرار گرفتند که پس از انجام بررسیها و ارزیابیهای نهایی توسط مرکز کشور، افراد واجد شرایط جهت آغاز دوره کارآموزی و ورود به عرصه وکالت به مراکز استانی معرفی خواهند شد.
وی بیان کرر:این فرآیند با هدف صیانت از جایگاه حرفه وکالت و انتخاب افراد شایسته و واجد صلاحیت برای ورود به این عرصه انجام میشود.