به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان گفت:در این فرآیند به‌ منظور ارزیابی دقیق و شایسته داوطلبان، از ظرفیت اساتید مجرب، قضات دادگاه‌ها و اساتید دانشگاه استفاده شد.

بیژن رحیمی کیا بیان کرد:در این دوره تعداد ۲۱۵ نفر از پذیرفته‌شدگان مورد ارزیابی قرار گرفتند که پس از انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های نهایی توسط مرکز کشور، افراد واجد شرایط جهت آغاز دوره کارآموزی و ورود به عرصه وکالت به مراکز استانی معرفی خواهند شد.