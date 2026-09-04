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اجرای طرح ویژه نظارت و بازرسی از صنوف مرتبط با ایام بازگشایی مدارس تا ۱۵ مهرماه در استان اصفهان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان گفت: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضای خانوارها برای تأمین کالاهای مورد نیاز دانشآموزان و دانشجویان، طرح ویژه تشدید نظارت و بازرسی بر بازار اقلام و خدمات مرتبط با بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی از نهم شهریورماه در سراسر استان اصفهان در جریان است.
جواد محمدی فشارکی افزود: این طرح با هدف جلوگیری از گرانفروشی، برخورد با تخلفات صنفی، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات و آرامش در بازار تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در این طرح، عرضۀ کالاهای پرتقاضای این ایام از جمله لوازمالتحریر، کیف و کفش، پوشاک و فرم مدارس به صورت ویژه در دستور کار بازرسان قرار گرفته و واحدهای صنفی مرتبط در سراسر استان به شکل مستمر مورد پایش قرار میگیرند.
جواد محمدی فشارکی، تاکید کرد: بازرسان علاوه بر رصد مستمر نحوه عرضۀ کالاهای مورد نیاز این ایام، تخلفات احتمالی را شناسایی و در صورت احراز تخلف، با تشکیل پرونده، موضوع را برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوطه ارجاع خواهند داد.
وی با تأکید بر اینکه رعایت حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرمنطقی به خانوادهها از محورهای اصلی این طرح است، گفت: رسیدگی سریع به گزارشهای مردمی، مقابله با گرانفروشی و فروش اجباری، کنترل سود مجاز عمدهفروشی و خردهفروشی، بررسی درج قیمت و کنترل فاکتورهای خرید و فروش از مهمترین اولویتهای بازرسان در این طرح خواهد بود.
مسئول قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان تاکید کرد: با واحدهای صنفی متخلف مطابق قانون برخورد میشود و تشکیل پرونده و معرفی متخلفان به مراجع مربوطه، در صورت احراز تخلف، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، واحدهای صنفی و مراکز عرضه موظفند نرخنامه یا قیمت کالاها را در معرض دید مشتریان قرار دهند، نرخهای مصوب و سود قانونی را رعایت کنند و هنگام فروش، فاکتور رسمی و شفاف در اختیار خریداران قرار دهند.
جواد محمدی فشارکی همچنین بر ضرورت عدم عرضۀ نوشت افزار قاچاق، کالاهای تقلبی و اقلام دارای تصاویر و نمادهای مغایر با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مهم مردم در نظارت بر بازار اظهار کرد: نظارت مردمی یکی از مؤثرترین ابزارها برای شناسایی تخلفات است و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از مسیرهای قانونی به مجموعه قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اطلاع دهند.
مسئول قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان از شهروندان خواست هنگام خرید، واحدهای صنفی معتبر و دارای پروانه کسب را انتخاب کنند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را از طریق شمارههای: ۳۶۲۶۵۵۶۹، ۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۳۲۳۵۲۰۱۳، ارسال پیامک به شماره ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹، بخش ثبت شکایات مردمی در وبسایت bazresiasnafisf.ir و همچنین سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
جواد محمدیفشارکی ادامه داد: : گزارشهای دریافتی پس از ثبت، در اسرع وقت بررسی شده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.