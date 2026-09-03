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پل شهدای اروند در خرمشهر با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دبیر شورای عالی مناطق آزاد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در آیین افتتاح این پل گفت: پل شهدای اروند میتواند آغازی برای اجرای طرحهای کلان در آبادان و خرمشهر باشد.
مصطفی خانزادی افزود: این طرح در زمان آغاز عملیات اجرایی تنها ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و عملیات ساخت آن حتی در دشوارترین شرایط نیز متوقف نشد.
پل شهدای اروند ۷۳۰ متر طول دارد و با ۹ دهانه ۵۰ متری و ۲ دهانه ۴۰ متری ساخته شده است.
این پل جایگزین پل آزادی خرمشهر شده و از اربعین امسال زیر بار ترافیکی رفته است.