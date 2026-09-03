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نسخه ترامپ علیه ایران، اما دامنگیر خودش

ماجرای حمله کوچک و کم هزینه‌ای که ترامپ علیه ایران تدارک دیده بود، اما تبدیل به عدد‌های رسوایی علیه خودش شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۲۱:۴۵
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برچسب ها: ترامپ ، بحران اقتصادی در امریکا ، شکست آمریکا
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