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بانوان برتر بخشهای آبی و ساحلی المپیاد ورزشی چادگان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیات شنای استان اصفهان گفت: بیش از ۴۵ شناگر بانو از شهرستانهای اصفهان، کاشان، نجفآباد، کوهپایه، چادگان و خمینیشهر در این رقابتها حضور داشتند.
پیمان گرامی افزود: این مسابقات با حضور ورزشکارانی از تیمهای مختلف در استخر روباز دهکده زایندهرود و ساحل چادگان در هفته جاری برگزار شد و شرکتکنندگان در رشتههای متنوع به رقابت پرداختند.
وی اعلام کرد: مسابقات بخش آبی در سه ماده ۲۰۰ متر با مانع، ۵۰ متر حمل آدمک و پرتاب طناب برگزار شد و در ماده ۲۰۰ متر با مانع، دیانا بابایی از تیم فولاد مقام نخست را کسب کرد، کوثر سعیدی از تیم اسپادانا دوم شد و ستایش زارعی از تیم امپراطور در جایگاه سوم قرار گرفت.
رئیس هیات شنای استان اصفهان ادامه داد: در ماده ۵۰ متر حمل آدمک نیز آلما زندی از تیم امپراطور به مقام نخست دست یافت، ستایش محمدی از تیم اسپادانا دوم شد و کوثر سعیدی از همین تیم مقام سوم را به خود اختصاص داد.
پیمان گرامی گفت: در رشته پرتاب طناب، فرخنده ذوالفقاری و کیمیا سیروس از تیم فرهیختگان مقام نخست را به دست آوردند، مهدیه رضایی و پریسا حمیدی از تیم دلفین طلایی در جایگاه دوم ایستادند و آلما زندی و ستایش زارعی از تیم امپراطور مقام سوم را کسب کردند.
گرامی با اشاره به برگزاری رقابتهای بخش ساحلی در ساحل چادگان گفت: در ماده پرچم در ساحل، فاطمه قصری از تیم رکورد مقام نخست را کسب کرد، آلما زندی از تیم امپراطور دوم شد و ساغر حاجیحیدری از تیم کیمیا به مقام سوم رسید.
وی هدف از برگزاری این رقابتها را توسعه و ترویج ورزشهای آبی و ساحلی، ایجاد نشاط و پویایی در میان بانوان و شناسایی استعدادهای برتر عنوان کرد.
رئیس هیات شنای استان اصفهان تاکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند زمینه حضور گستردهتر بانوان در رشتههای آبی و ساحلی و کشف استعدادهای جدید در این حوزه را فراهم کند.
شهرستان چادگان در ۱۲۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.