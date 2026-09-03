

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در پنجشنبه ۱۲ شهریور به شرح زیر است:

در صد و هشتاد و هشتمین روز از جنگ تحمیلی سوم، کوهستک، شهری بندری در سیریک استان هرمزگان، شاهد حضور زنان و مردانی بود که برای تشییع امیرعلی خردسال و سه شهید دیگه به خیابان‌ها آماده بودند؛ زنان و مردانی که دو شب پیش با دستان حنا زده و لباس‌های رنگارنگ محلی رفته بودند به مراسم جشن عروسی، اما با موشک دشمن آمریکایی، سقف روی سرشان آوار شد و جشن آنان تبدیل به عزا؛ جنایتی که امروز هم پاسخ ایران به آن ادامه داشت با حمله موشکی و پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت، تا به خوبی مشخص شود که معادله‌های دفاعی ایران تغییر کرده است و دیگر محدود به چشم در برابر چشم نیست؛ هر حمله و جنایتی از سوی دشمن، با حمله‌هایی گسترده تر، کوبنده‌تر و ویرانگرتر، پاسخ داده خواهد شد.

موضوعی که معاون اول رئیس جمهور هم بر آن تأکید و در توییتی بیان کرده است: جنایت‌های جدید آمریکا علیه ملت ایران، معادله‌های امنیتی و دکترین دفاعی ما را تغییر داده است و از این به بعد پاسخ ما «نامتوازن»، «چندلایه» و «سلب‌کننده امنیت متجاوز» خواهد بود. آقای عارف، همچنین هشدار داده است که آمریکایی‌ها باید به فکر ذخیره کردن بنزین و سوخت باشند، چون ماه‌های سیاهی در انتظار اقتصاد آمریکا است؛ آن هم در شرایطی که کریسی هولهان، سناتور آمریکایی به صراحت گفته است که مردم آمریکا دیگر طاقت این وضع اقتصاد را ندارند، بنزین گالنی بالای ۴ دلار است و یک عدد ساندویچ مرغ و سیب‌زمینی ساده هم ۱۷ دلار آب می‌خورد.

در حالی‌که مردم آمریکا در حال دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی جنگ غیر قانونی کشورشان با ایران هستند، رئیس جمهور آمریکا و دار و دسته او، افتاده‌اند در کار تصویرسازی! کاخ سفید، عکس ترامپ را می‌گذارد وسط تنگه هرمز و اسم آن را تغییر می‌دهد به تنگه ترامپ! در واکنش به این توهم‌ها، سناتور آمریکایی، برنی سندرز، خطاب به دونالد ترامپ، گفته است: تو رئیس‌جمهوری، نه پادشاه دیوانه. مثل رئیس‌جمهور رفتار کن، مردم آمریکا از تو نمی‌خواهند تنگه هرمز را به نام خودت تغییر بدهی. آن‌ها می‌خواهند که جنگ غیر قانونی با ایران را تمام کنی؛ جنگی که قیمت گازوئیل را به حدود ۶ دلار برای هر گالن و قیمت بنزین را به بیش از ۴ دلار رسانده است.

درخواستی که ژنرال‌های بازنشسته پنتاگون، از جمله بابی جونز هم آن را مطرح کردند، اما نه به‌خاطر اوضاع اقتصادی که آن‌ها نگران انبار‌های خالی موشک‌ها هستند و ادامه این جنگ را فقط یک چیز می‌دانند: حماقت. اما خوب، فقط از یک احمقی مثل رئیس جمهور آمریکا بر می‌آید که عقده ناکامی خود در تنگه هرمز را بر سر مردمی خالی کند که مشغول جشن و شادی در یک عروسی بودند. جنایتی که نیویورک تایمز و آسوشیتدپرس با انتشار تصیرهای آن، اذعان کردند: بمب استفاده شده در این حمله، از نوع مهمات مورد استفاده نیرو‌های آمریکایی بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه هم با فهرست کردن سابقه آمریکا در حمله به عروسی‌ها در عراق و افغانستان، ادعای سخنگوی نیرو‌های تروریستی سنتکام را دروغی وقیحانه خوانده و گفته است: سیریک، داستان نیست. غیر نظامیان، واقعی‌اند. قربانیان هم واقعی؛ رئیس مجلس هم خیلی صریح به آمریکایی‌ها اعلام کرد که بازی تمام شده است! تا وقتی دست از جنگ علیه ایران و جبهه مقاومت برندارند و به تعهدهای خود عمل نکنند، خبری از بازگشایی تنگه هرمز نیست.



بله، همه این جنایت‌ها و گستاخی‌های آمریکا، یک پاتک بزرگ‌تر دارد؛ راز این قدرت در همبستگی و وحدت است. ارتش تروریستی آمریکا با جنایت خود در میناب و لامرد و آبیک و کوهستک می‌خواهد دستاوردسازی کند، و برای آمریکا برتری نظامی بسازد، اما غافل از اینکه ۱۸۷ شب است که این ملت قهرمان، شانه به شانه نیرو‌های نظامی‌ خود، کف میدان ایستاده‌ و همه توهم‌های کاخ سفید را در هم کوبیده‌اند. ملتی که فقط با یک چیز آرام می‌شوند: انتقام.

نویسنده: خانم تراشی