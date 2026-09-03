به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مردم دیار سردار جنگل دیشب نیز، همچون شب‌های گذشته در قرارِ شبانه‌ی حماسه و همدلی در میدان شهدای ذهاب رشت بر ایستادگی و مقاومت در برابر تجاوز و جنایت آمریکا تاکید کردند و خواهان پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح مقتدر ایران اسلامی به اقدامات وحشیانه رییس جمهور خونخوار آمریکا شدند.

در ادامه موج خشم و اعتراض مردمی، مردم ولایتمدار گیلان با حضور در میادین و خیابان‌ها با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل این پیام را به استکبار جهانی مخابره کردند که در برابر تجاوز و اقدامات جنایتکارانه دشمنان خبیث، ذره‌ای عقب نشینی نخواهند کرد و هر گونه اقدام، علیه جمهوری اسلامی با پاسخی کوبنده همراه خواهد بود.