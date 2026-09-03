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تلاش شبکه‌های ضد ایرانی برای برانگیختن احساسات مردم

مهندسی احساسات در شبکه‌های ضد ایرانی از تله اعتماد تا سندسازی با جزئیات و اشک مصنوعی.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۲۱:۲۹
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برچسب ها: ایران اینترنشنال ، شبکه های ضد انقلاب ، شبکه‌های فارسی زبان
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