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دبیر اتحادیه کتاب و لوازمالتحریر اصفهان گفت: اصفهان بالاترین سرانه کتابفروشی کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید محمد داوودی نسب به ظرفیت کتابفروشیهای اصفهان اشاره کرد و گفت: اصفهان از نظر سرانه کتابفروشی در مقایسه با جمعیت، در جایگاه نخست کشور قرار دارد و تعداد کتابفروشیها و شهرکتابهای اصفهان نسبت به جمعیت، وضعیت قابل توجهی دارد.
دبیر اتحادیه کتاب و لوازمالتحریر اصفهان افزود: با وجود تعداد بالای کتابفروشیها و تنوع عناوین موجود، کاهش فروش و تعطیلی برخی واحدها نشان میدهد که این ظرفیت فرهنگی با تهدید جدی مواجه است.
وی درباره وضعیت تنوع آثار در کتابفروشیهای اصفهان نیز گفت: از نظر تعداد عناوین و تنوع آثار، وضعیت کتابفروشیهای اصفهان مناسب است و کتابفروشیهای بزرگ و شهرکتابها آثار متنوعی را متناسب با سلیقه مخاطبان عرضه میکنند.
اصفهان دومین قطب تولید نوشتافزار کشور است
داوودی نسب درباره وضعیت تولید نوشتافزار ایرانی در اصفهان گفت: محصولات ایرانی از نظر کیفیت در سطح قابل قبولی قرار دارند و اصفهان یکی از قطبهای تولید نوشتافزار کشور محسوب میشود.
وی افزود: پس از تهران، اصفهان از نظر تولید نوشتافزار در جایگاه دوم قرار دارد و تولیدکنندگان داخلی طی سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشتهاند.
دبیر اتحادیه کتاب و لوازمالتحریر اصفهان درباره استفاده از طرحهای بومی و ایرانی ـ اسلامی در نوشتافزارها نیز اظهار داشت: تولیدکنندگان هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهاند و بخشی از محصولات همچنان از طرحهای غیربومی و غربی استفاده میکنند.
داوودی نسب تاکید کرد: استقبال از محصولات ایرانی و تولید نوشتافزار با طرحهای بومی نسبت به حدود یک دهه گذشته رشد قابل ملاحظهای داشته، اما همچنان ظرفیت بیشتری برای توسعه این بخش وجود دارد.
درخواست اتحادیه از مردم برای خرید نوشتافزار از فروشگاههای تخصصی
وی با اشاره به شرایط دشوار صنف نوشتافزار در ماههای گذشته گفت: این صنف بیش از بسیاری از مشاغل دیگر از تعطیلی مدارس و شرایط جنگی آسیب دیده و فعالان این حوزه مدت زیادی در انتظار آغاز سال تحصیلی و رونق دوباره بازار بودهاند.
دبیر اتحادیه کتاب و لوازمالتحریر اصفهان از مردم درخواست کرد برای تهیه نوشتافزار به فروشگاههای تخصصی و مجاز این صنف مراجعه کنند و افزود: فروشگاههای تخصصی نوشتافزار به دلیل فعالیت حرفهای، امکان ارائه تنوع و محصولات مناسبتری را دارند.
داوودی نسب همچنین بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد و گفت: مردم با خرید محصولات ایرانی میتوانند از تولید داخلی، اشتغال و نیروی انسانی کشور حمایت کنند.
وی ادامه داد: انتظار میرود با آغاز سال تحصیلی، بازار نوشتافزار از رکود خارج شود و فعالان این صنف بتوانند بخشی از زیانهای ماههای گذشته را جبران کنند.