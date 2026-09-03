به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی پنجشنبه ۱۲ شهریورماه اظهار کرد: در ۷۲ ساعت گذشته با همکاری عوامل امنیت اقتصادی استان خوزستان تعداد ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز از سه منطقه اهواز کشف و جمع آوری شد.

وی بیان داشت: متاسفانه شاهد آن هستیم که عده‌ای محدود برای کسب منافع شخصی، از برق یارانه‌ای و عمومی سوءاستفاده کرده و با بارگذاری بی‌رویه بر شبکه، زمینه خاموشی‌های ناخواسته اتفاقاتی در بخش خانگی و صنعتی را فراهم می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: ماینر‌ها یکی از دلایل اصلی ناپایداری شبکه برق و عامل اصلی بروز نوسان شدید و قطع برق شهروندان در کلانشهر اهواز به شمار می‌روند.

فراتی با تاکید بر اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز، دست‌اندازی به حقوق عمومی شهروندان است از شناسایی و برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال خبر داد و اظهار داشت: این اقدام سودجویانه، پایداری شبکه برق را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

فراتی تصریح کرد: هر دستگاه ماینر معادل یک دستگاه کولرگازی در استان ما و به‌اندازه چندین واحد مسکونی انرژی در مناطق عادی مصرف می‌کند؛ در روز‌های اوج مصرف، به‌ویژه در فصل تابستان و گرمای طاقت‌فرسای خوزستان، این برداشت‌های غیرمجاز باعث ایجاد افت ولتاژ شدید، نوسان در شبکه و در نهایت آسیب رساندن به تجهیزات و ترانسفورماتور‌های عمومی و در نهایت وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برق مصرفی خانوار‌ها و صنایع تولیدی خط قرمز این شرکت است، تصریح کرد: ما به عنوان متولیان تامین برق پایدار، اجازه نخواهیم داد انرژی مردم فدای فعالیت‌های غیرقانونی شود؛ این اقدام نه تنها سرقت انرژی، بلکه تخریب اموال عمومی است که با پیگیری‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی و به ویژه همکاری موثر پلیس فراجا با جدیت دنبال می‌شود.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز در مردادماه نیز از کشف ۱۲ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز شامل ۱۰۳ دستگاه ماینر در برخی مناطق شهرستان اهواز خبر داده بود.

فراتی همچنین اعلام کرده بود که از زمان اجرای طرح مهتاب تاکنون حدود ۱۷ هزار و ۶۸۵ انشعاب غیرمجاز برق که موجب اختلال در روند خدمت‌رسانی می‌شد، از سطح شبکه برق کلانشهر اهواز جمع‌آوری شده است.