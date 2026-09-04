اجرای طرح تعویض ۱۰ هزار موتور کولر فرسوده، کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق کولر‌های آبی را با صرف یک هزار میلیارد ریال به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: حل مساله ناترازی برق تنها از مسیر ساخت نیروگاه جدید نمی‌گذرد و می‌توان با در اصفهان انجام داد.

رامین میرزایی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی افزود: در شرایطی که ناترازی میان عرضه و تقاضای برق به‌ویژه در فصول گرم سال فشار قابل‌توجهی بر شبکه وارد می‌کند، استفاده از ظرفیت‌های مدیریت سمت تقاضا در کنار توسعه ظرفیت تولید، یکی از اقتصادی‌ترین و سریع‌ترین راهکار‌های کاهش پیک مصرف به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با همکاری شرکت برق منطقه اصفهان، طرح تعویض ۱۰ هزار موتور کولر آبی فرسوده با نمونه‌های کم‌مصرف تا سال ۱۴۰۷ را برنامه ریزی کرده است که با تحقق کامل آن، حدود سه هزار کیلووات از تقاضای برق استان در ساعات اوج مصرف تابستانی کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: طرح تعویض موتور‌های آسنکرون و پرمصرف کولر‌های آبی مشترکان با موتور‌های کم‌مصرف BLDC بدون نیاز به احداث فوری ظرفیت جدید نیروگاهی، بار شبکه را در ساعات اوج مصرف کاهش داده و هزینه‌های خانوار را نیز پایین می‌آورد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی در اجرای این طرح گفت: این برنامه تنها ابعاد فنی ندارد، بلکه خانوار‌های کم‌برخوردار و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در اولویت بهره‌مندی قرار دارند.

وی اضافه کرد: با مشارکت کمیته امداد و بهزیستی در شناسایی و اولویت‌بندی مشترکان واجد شرایط، علاوه بر کاهش قبض برق این خانوارها، زمینه مشارکت اقشار آسیب‌پذیر در برنامه‌های ملی بهره‌وری انرژی فراهم می‌شود.

میرزایی در خصوص مدل تأمین مالی طرح توضیح داد: هزینه تقریبی هر دستگاه موتور کم‌مصرف همراه با نصب، حدود ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده که در مجموع برای ۱۰ هزار دستگاه به یک هزار میلیارد ریال می‌رسد. این منابع از محل تسهیلات سازمان بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا)، مشارکت مالی مشترکان و سازوکار فروش اقساطی تأمین خواهد شد.

هدف‌گذاری برای کاهش بار شبکه تا سال ۱۴۰۷

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره اهداف کمّی این برنامه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تعویض ۱۰ هزار دستگاه موتور کولر آبی تا پایان سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده که با فرض کاهش متوسط ۰.۳ کیلووات به ازای هر موتور، در مجموع حدود سه هزار کیلووات از دیماند شبکه در ساعات اوج بار کاسته خواهد شد.

میرزایی با تشریح ویژگی‌های فنی تجهیزات جدید تصریح کرد: موتور‌های قدیمی کولر‌های آبی از عوامل اصلی شکل‌گیری پیک مصرف در تابستان هستند، اما جایگزینی آنها با موتور‌های کم‌مصرف و اینورتری می‌تواند مصرف انرژی هر کولر را ۶۰ الی ۷۰ درصد کاهش دهد، بدون آنکه خللی در سرمایش مورد نیاز مشترکان ایجاد شود.

میرزایی ادامه داد: اثرگذاری اقدامات مدیریت مصرف در بخش خانگی در ساعات بحرانی تابستان بسیار سریع‌تر از احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در شبکه نمایان می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت بخش صنعت در این طرح افزود: شرکت اسنوا به‌عنوان تولیدکننده داخلی در تأمین موتور‌ها نقش دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تسهیل زنجیره تأمین و کنترل کیفیت محصولات را دنبال می‌کند تا یک زنجیره پایدار از تولید تا نصب و خدمات پس از فروش ایجاد شود.

شناسایی هدفمند مشترکان بر مبنای داده‌های مصرف

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان داده‌محور بودن را از نقاط قوت این طرح دانست و گفت: شناسایی و اولویت‌بندی مشترکان با تحلیل اطلاعات برنامه کاربردی «بارش»، داده‌های کنتور‌های هوشمند، سوابق قبوض برق و فهرست‌های نهاد‌های حمایتی انجام می‌شود تا منابع مالی محدود در مناطقی با بالاترین ظرفیت کاهش مصرف هزینه شود.

وی با تأکید بر پایش مستمر نتایج برای جلوگیری از گزارش‌های غیرواقعی تصریح کرد: ارزیابی طرح بر اساس داده‌های واقعی کنتور‌های هوشمند انجام می‌شود و شاخص‌هایی نظیر تعداد موتور‌های تعویض شده، میزان کاهش ثبت شده دیماند و سهم خانوار‌های نیازمند به‌صورت سالانه بررسی خواهد شد.

میرزایی محدودیت احتمالی در تامین به‌موقع تجهیزات، تأخیر در تخصیص تسهیلات و آگاهی پایین برخی مشترکان را از چالش‌های احتمالی طرح برشمرد و تأکید کرد: رفع این موانع نیازمند همراهی برنامه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در کنار اقدامات فنی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: حل مساله ناترازی برق تنها از مسیر افزایش تولید نمی‌گذرد؛ بلکه ارتقای بهره‌وری، مدیریت تقاضا و هدفمندکردن حمایت‌ها می‌تواند الگویی موفق و قابل تعمیم به سایر مناطق کشور برای مهار ناترازی انرژی باشد.

شرکت برق منطقه اصفهان با سه شرکت توزیع زیر مجموعه متولی تامین برق استان‌های اصفهان و چهار محال و بختیاری است.

استان اصفهان با بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، نزدیک به سه میلیون مشترک و چهارمحال و بختیاری با یک میلیون نفر جمعیت افزون بر ۳۹۳ هزار مشترک برق دارد.