به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویی کشور گفت: هفدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در حالی برگزار می شود که تا سال ۱۳۹۹ ردیف بودجه ورزش دانشجویان برقرار بود اما متاسفانه از آن زمان تاکنون این بودجه حذف شده است.

سعید حبیبا افزود: در شرایطی که کشور در حالت نه جنگ و نه صلح است و دنیا در حال پمپاژ یاس و ناامیدی برای نسل جوان است نیاز به فضای پرنشاط و محیط ورزشی ضروری است.

به گفته وی، متولیان برای برپایی این چنین برنامه هایی به دلیل نبود ردیف بودجه پس از رایزنی ها با دانشگاه ها، وابسته به بودجه های داخلی دانشگاه می شوند.

بودجه ورزش دانشگاه ها دوباره برقرار شود

وی تاکید کرد: به دلایل ذکر شده تصویب ردیف بودجه ورزشی دانشگاه ها در بودجه سنواتی کشور و وزارت علوم را از دولت خواستاریم، با برگزاری آیین های ورزشی شور و شعف در محیط دانشگاه ها پمپاژ می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویی کشور همچنین از کمبود نیروی متخصص و مربی ورزشی در دانشگاه انتقاد کرد و گفت: هم اکنون ۳۰۰ پست مرتبط با تربیت بدنی در دانشگاه های کشور خالی است و نیاز است برای تربیت ورزشکاران از این نیروها و مربیان ورزشی در کادر دانشگاه کمک گرفت.

حبیبا از دیگر ثمرات تقویت ورزش دانشجویی را افتخار آفرینی دانشجویان در میادین بین المللی دانست و گفت: انتظارات دانشجویان ما حداقلی است اما امیدواریم توجه ویژه در بحث ورزش این قشر بویژه در بخش دختران شود، دخترانی که بیش از ۶۰ درصد جمعیت برخی دانشگاه را به خود اختصاص داده اند.

دبیرکل اجرایی هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر کشور نیز گفت: حضور بیش از سه هزار دانشجو سرپرست، مربی و داور از ۳۱ استان در شرایطی که کشور در تهاجم رژیم آمریکا است نشان دهنده تداوم عزت و قدرت در ایران اسلامی است.

سیدعلیرضا حسینی کاخک با تجلیل از میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: این المپیاد تلفیقی از رقابت ورزشی و تکریم جایگاه بانوان دانشجوی ورزشکار در سایه حفظ ارزش های اسلامی است.

همچنین در این مراسم ورزشکاران دانشگاه تهران جام مقام نخست هفدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر را از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت دریافت کردند.

دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید بهشتی نیز مقام های دوم و سوم این رقابت‌ های دانشجویی را کسب کردند.

جام اخلاق این رقابتها نیز به دانشجویان ورزشکار دانشگاه شیراز رسید.

هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر آموزشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ۶ تا ۱۲ شهریور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.