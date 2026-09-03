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پاسخ مردم به لفاظی‌های ترامپ در تجمعات شبانه

ترامپ در جدیدترین لفاظی خود از مردم ایران خواست که قیام کنند مردم هم در تجمعات شبانه خود به این لفاظی پاسخ دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۲۱:۲۳
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، ترامپ
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