آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر با تساوی یک بر یک فجر سپاسی و مس شهربابک به پایان رسید.

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، توقف فجرسپاسی مقابل مس شهر بابک

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، توقف فجرسپاسی مقابل مس شهر بابک

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، امشب (پنجشنبه ۱۲ شهریور) از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس شیراز میان فجرسپاسی و مس شهربابک برگزار شد که این بازی در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا پرونده این هفته از رقابت‌های این فصل بسته شود.

سعید مهری در دقیقه ۱۷ برای فجر و شاهین توکلی در دقیقه ۵۱ (گل به خودی) برای مس در این بازی گلزنی کردند.

با این نتیجه تیم فجر با هدایت رسول خطیبی همچنان بدون شکست و با ۷ امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار گرفت. تیم مس هم با هدایت قاسم شهبا در حسرت برد در لیگ برتر با ۴ امتیاز در رده پانزدهم جدول باقی ماند.