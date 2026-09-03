روایت مردی که از خود گذشت تا سرزمینش بماند ، او رفت، تا امنیت بماند، رفت تا پرچم مقدس جمهوری اسلامی بر افراشته بماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، روایت زندگی شهید محمود قلی پور ، مردی که دل به دنیا نبست و در روز‌های سخت راهی را انتخاب کرد که پایانش شهادت بود.

روایت مردی که از خود گذشت تا سرزمینش بماند ، او رفت، تا امنیت بماند، رفت تا پرچم مقدس جمهوری اسلامی بر افراشته بماند.

سردار شهید محمود قلی‌پور رئیس ستاد لشکر ۱۶ قدس گیلان و از بنیانگذاران سپاه قدس این استان، ساعت یک بامداد ۱۰ شهریور ماه سال ۶۵ در منطقه حاج عمران و محور عملیاتی کربلای۲ ، در سن ۳۳ سالگی بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ ، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.