تصادف اتوبوس در جاده گچساران؛ مصدوم شدن ۴۴ نفر
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از مصدومیت ۴۴ نفر در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محدوده پشهکان گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفار فرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: این حادثه در محدوده پشهکان گچساران رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.
غفار فرد افزود: اتوبوس حادثهدیده از مهران به مقصد شیراز در حرکت بود که در محدوده پشهکان از مسیر منحرف شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مصدومیت ۴۴ نفر در این حادثه، بیان کرد: خوشبختانه وضعیت تمامی مصدومان پایدار گزارش شده است.
غفار فرد ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، برای ادامه روند درمان به بیمارستانهای شهید رجایی و نرگسی گچساران منتقل شدند.