رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از مصدومیت ۴۴ نفر در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محدوده پشه‌کان گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفار فرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: این حادثه در محدوده پشه‌کان گچساران رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

غفار فرد افزود: اتوبوس حادثه‌دیده از مهران به مقصد شیراز در حرکت بود که در محدوده پشه‌کان از مسیر منحرف شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مصدومیت ۴۴ نفر در این حادثه، بیان کرد: خوشبختانه وضعیت تمامی مصدومان پایدار گزارش شده است.