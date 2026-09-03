استاندار خوزستان گفت: باتوجه به پیش بینی بارش‌های فراتر از نرمال در سال جاری، همه دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات پیشگیرانه را به سرانجام برسانند و هیچ دستگاهی حق ندارد کمبود تجهیزات یا اعتبار را بهانه‌ای برای انجام‌نشدن وظایف خود قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه در نشست مدیریت سیلاب در محل استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر بارش‌های احتمالی نیمه مهرماه، خواستار بسیج تمامی امکانات دستگاه‌های اجرایی برای لایروبی، تقویت سیل‌بند‌ها و پاکسازی مسیر‌های شد و بیان داشت: کوتاهی دستگاه‌های متولی در مقابله با سیل احتمالی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر احتمال بارش‌های وسیع از نیمه مهرماه سال جاری اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها، باید وقوع سیل را جدی گرفت و اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه لایروبی رودخانه‌ها، تقویت سیل‌بند‌ها و پاکسازی مسیل‌ها را با همکاری میان‌بخشی میان تمامی دستگاه‌ها آغاز کرد.

موالی‌زاده با تاکید بر ضرورت مستندسازی تجربیات گذشته، ادامه داد: باید آسیب‌شناسی حوادث سال‌های گذشته از جمله سیل ۱۳۹۸ به‌دقت انجام و نتایج آن مستند شود تا از تکرار خطا‌های مشابه جلوگیری کنیم؛ ما نباید منتظر وقوع حادثه بمانیم و سپس به دنبال درمان باشیم بلکه باید با رویکردی پیشگیرانه از بروز بحران جلوگیری کنیم.

استاندار خوزستان با تعیین مهلت زمانی برای اقدامات اجرایی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی کمتر از یک ماه فرصت دارند تا تمامی تجهیزات و امکانات خود را در عملیات‌های پیشگیرانه به کار بگیرند، این یک دستور قطعی اداری است و عدم انجام وظایف در این بازه زمانی، مسئولیت سنگینی را متوجه مدیران مربوطه خواهد کرد.

موالی‌زاده با تاکید بر تداوم جلسات مدیریت بحران در فصل بارندگی، اظهار داشت: بررسی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه تامین الکتروپمپ‌ها، لایروبی و آماده‌سازی سیل‌بند‌ها در دستور کار استانداری قرار دارد و در صورت عدم تجهیز و حضور در میدان، گزارش‌های لازم جهت برخورد اداری ارسال خواهد شد.

استاندار خوزستان گفت: هدف ما این است که از این آزمون مدیریت بحران، با سربلندی و بدون بروز حادثه عبور کنیم.

بر اساس پیش بینی‌های هواشناسی، اواسط مهرماه امسال بارش‌های شدیدی در استان خوزستان و سایر نقاط کشور رخ خواهد داد که احتمال سیلاب در مسیر رودخانه‌ها وجود دارد.