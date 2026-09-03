به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خلیج فارس، مدیر شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد قشم گفت: پرواز خارجی فوردگاه قشم هفته آینده با پرواز مسیر قشم به دبی از سر گرفته می شود.

غلامرضا کریمی آقایی افزود: نخستین پرواز این مسیر با یک فروند هواپیمای ایرباس A320 روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه انجام خواهد شد.

پروزهای خارجی فرودگاه قشم با تعطیلی شدن این فرودگاه از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم از نهم اسفند پارسال، متوقف شده بود.

فعالیت فرودگاه قشم با پروازهای داخلی از ماه گذشته از سر گرفته شد.

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فرودگاه بین‌المللی قشم به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های راهبردی حمل‌ونقل هوایی کشور و دروازه اصلی ورود گردشگران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس، نقش مهمی در توسعه گردشگری، تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد قشم ایفا می‌کند.