به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: پرونده عرضه و نگهداری مواد محترقه قاچاق به ارزش بیش ازیک میلیارد ریال در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط مواد محترقه قاچاق، مته مرا به پرداخت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی در بازرسی از واحد صنفی کالای قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.