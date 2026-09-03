به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه هشتم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده گرانفروشی وسایل سرمایشی به ارزش بیش از پنج میلیارد ریال را رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و متهم را معادل ارزش ریالی کالا به پرداخت پنج میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت : بازرسان صنعت معدن تجارت در بازرسی از شرکت، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.