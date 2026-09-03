جلسه هم‌اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌های روستایی و کشاورزی صبح امروز با حضور رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌های روستایی و کشاورزی قم

بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌های روستایی و کشاورزی قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه هم‌اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌های روستایی و کشاورزی صبح امروز با حضور رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نمایندگان این تعاونی‌ها مشکلات و مسائل کاری خود را مطرح کردند.

پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در این هم اندیشی گفت: در حال حاضر مشکل خاصی برای تأمین و دسترسی به نهاده‌ها در کشور وجود ندارد و تشکل‌های تولیدی و تعاونی‌های بخش کشاورزی نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده‌اند.

وی افزود: قم از استان‌های مهم در تولید تخم مرغ، گوشت قرمز، محصولات دامپروری، طیور و شیر است.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه روستایی و کشاورزی قم با ۵۴ اتحادیه و تعاونی که بیش از ۳۶ هزار نفر عضو دارد در شرایط جنگ توانست افزایش تولید ده درصدی در تخم مرغ و گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته باشد.

در ادامه این جلسه، حجت الاسلام قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تشکل‌های تولیدی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: دشمن که می‌خواست امنیت غذایی مردم آسیب ببیند، امروز ناامید شده است.

وی افزود: تسهیلات و سرمایه در گردش، خسارت‌های وارده به دامداران از جمله تب برفکی، تأمین برق کشاورزان و دامداران و افزایش قیمت سوخت جایگزین از جمله دغدغه‌های تعاونی‌ها واتحادیه‌ها در سطح استان است که با برنامه ریزی و پیگیری مسئولان حل خواهد شد.



