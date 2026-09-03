به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد شهادت سردار شهید محمود کاوه که با حضور خانواده معظم شهدا، همرزمان شهید کاوه، فرماندهان و مسئولان و جمعی از مردم برگزار شد، یاد و خاطره این فرمانده شهید دوران دفاع مقدس گرامی داشته شد.

شهید محمود کاوه در سال ۱۳۴۰ در مشهد مقدس متولد شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست. وی در سال‌های دفاع مقدس در مناطق مختلف غرب و شمال‌ غرب کشور به مبارزه با گروهک‌ های ضدانقلاب و نیروهای بعثی پرداخت و مسئولیت فرماندهی تیپ و سپس لشکر ویژه شهدا را برعهده گرفت.

این فرمانده جوان در عملیات‌ های مختلف دفاع مقدس از جمله والفجر ۲، والفجر ۴، بدر، قادر و والفجر ۹ نقش‌ آفرینی کرد و سرانجام یازدهم شهریور سال ۱۳۶۵ در جریان عملیات کربلای ۲ و در ارتفاعات ۲۵۱۹ منطقه حاج عمران به شهادت رسید.

همزمان با چهلمین سالگرد شهادت شهید کاوه، برنامه‌ های فرهنگی و مردمی متعددی نیز در نقاط مختلف مشهد برگزار شد و خانواده شهید و همرزمان او به بیان خاطرات و ویژگی‌ های شخصیتی و فرماندهی این شهید پرداختند.

شهید محمود کاوه در بهشت رضا (ع) مشهد و در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شده است.