به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: یکی از بانک‌های کشور با اهدای یک میلیارد تومان تجهیزات پزشکی، بیمارستان سلامت رستم آباد را در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه تجهیز کرد.

تجهیزات اهدایی شامل دستگاه‌های مانیتورینگ علائم حیاتی، الکتروکاردیوگرافی (ECG) و فتال مانیتورینگ است که با هدف تقویت امکانات تشخیصی و پایش وضعیت بیماران و مادران باردار در اختیار این مرکز درمانی قرار گرفته است.

مسئولان حاضر در این مراسم با قدردانی از اقدام این بانک، بر اهمیت مشارکت مجموعه‌های اقتصادی و بانک‌ها در حمایت از زیرساخت‌های حوزه سلامت تأکید کردند و این اقدام را گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش امکانات بیمارستانی در منطقه دانستند.

با بهره گیری از این تجهیزات، روند پایش و تشخیص بیماران، تسریع خدمات پزشکی و سطح مراقبت‌های درمانی در بیمارستان سلامت رستمآباد ارتقا خواهد یافت.