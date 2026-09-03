رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از اجرای طرح آزمایشی انتقال جنین به روش IVF خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت قم به عنوان قطب دام و طیور کشور، این طرح با همکاری مرکز علمی جهاد دانشگاهی و تشکل‌های دامداران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای طرح آزمایشی انتقال جنین به روش IVF خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت قم به عنوان قطب دام و طیور کشور، این طرح با همکاری مرکز علمی جهاد دانشگاهی و تشکل‌های دامداران اجرا می‌شود.

سجاد چهرگانی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت فناورانه کردن عملیات تولید در حوزه دام افزود: یکی از گام‌های مهم، اصلاح نژاد دام از طریق انتقال جنین است که با این روش می‌توانیم نژاد‌های برتر را با سرعت و دقت بیشتری نسبت به روش طبیعی تکثیر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این طرح هم برای پرواربندی و تولید گوشت و هم برای تولید شیر، صرفه اقتصادی بالایی دارد.

چهرگانی با بیان اینکه در استان قم بیش از ۸ هزار دامدار فعالیت می‌کنند گفت: فاز اول طرح در دامداری‌های بزرگ که محل پرورش دام سنگین است اجرایی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: این طرح تاکنون در خارج از استان به صورت آزمایشگاهی دنبال شده که می‌خواهیم آن را در استان قم به صورت گسترده عملیاتی کنیم.

در پایان تفاهم نامه اجرای این طرح به امضای تشکل دامداران استان و جهاد دانشگاهی رسید.

