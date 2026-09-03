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دادستان عمومی و انقلاب شادگان در استان خوزستان گفت: با پایان موفقیتآمیز شناسایی و دستگیری عاملان آدمربایی در شیراز استان فارس، کودک ۴ ساله شادگانی به آغوش خانواده بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قاسم دیلمی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره آدمربایی در شهرستان شادگان و ربوده شدن یک کودک ۴ ساله با انگیزه مالی، موضوع بلافاصله با دستورات ویژه قضایی در دستور کار دستگاههای انتظامی و امنیتی قرار گرفت و اقدامات گسترده و شبانهروزی برای شناسایی عاملان و آزادی کودک آغاز شد.
وی افزود: در جریان این پرونده، با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و عملیاتی و پس از شش روز تلاش بیوقفه نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی، محل حضور متهمان در شیراز شناسایی و عاملان آدمربایی دستگیر شدند و کودک ربودهشده ، سالم به آغوش خانواده بازگشت.
دیلمی بیان کرد: از ابتدای تشکیل پرونده بر ضرورت شناسایی و برخورد قانونی و قاطع با عاملان این حادثه تأکید و موضوع بهصورت ویژه پیگیری شد.
دادستان عمومی و انقلاب شادگان با اشاره به حساسیت ویژه دستگاه قضایی نسبت به جرایم علیه امنیت و آرامش عمومی، ادامه داد: جرایم خشن و بهویژه آدمربایی از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه نخواهیم داد امنیت و آرامش مردم خدشهدار شود.
وی میگوید: با متهمان این پرونده و تمامی افرادی که در ارتکاب جرم نقش داشتهاند، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
دیلمی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مجموعه انتظامی، نهادهای امنیتی و عوامل قضایی دخیل در پرونده، تصریح کرد: حفظ امنیت شهروندان و صیانت از جان و مال مردم از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است و در پروندههای خاص و جرایم خشن، رسیدگی با حساسیت و جدیت ویژه دنبال میشود.