به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید بختیاری دادستان ابهر با اعلام خبر شناسایی و دستگیری قاتل ۳ نفر در ابهر در ۲۴ساعت، گفت: پیرو خبر واصله پیرامون مفقودی ۳نفر روز سه‌شنبه هفته جاری، بلافاصله با دستور قضائی به عوامل انتظامی شهرستان ابهر و پلیس آگاهی استان اقدام به پیگیری موضوع کردند.

دادستان ابهر افزود: در پی تحقیقات و پیگیری‌های انجام شده ابتدا دو جسد کشف و یک نفر مظنون به قتل بلافاصله دستگیر و اقرار به قتل نفر سوم نیز کرد.

بختیاری گفت: با تلاش عوامل انتظامی شهرستان ابهر کمتر از ۲۴ ساعت قاتل شناسایی و دستگیر شد که در بازجویی اولیه ضمن اقرار به انجام بزه خود در قتل عمدی سه نفر روانه زندان شد.

وی ضمن تشکر از عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر افزود: دستگاه قضائی در زمینه احقاق حقوق عامه و ایجاد نظم و امنیت جامعه با هیچ کسی مسامحه ندارد.