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رئیس رسانه ملی در بازدید از صدا و سیمای قزوین این مجموعه را پیشرو، خلاق، نوآور و منضبط توصیف کرد و رویداد ملی «ایران جان» را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس سازمان صدا و سیمای کشور در جریان بازدید میدانی از مرکز صدا و سیمای استان قزوین، از عملکرد و توانمندیهای این مجموعه قدردانی کرد.
پیمان جبلی در این بازدید، صدا و سیمای قزوین را مجموعهای «پیشرو، خلاق، نوآور و منضبط» توصیف کرد که توانسته است با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، تولیدات باکیفیتی را ارائه دهد.
رئیس رسانه ملی با اشاره به اهمیت نقش رسانههای استانی در توسعه کشور، رویداد ملی «ایران جان» را فرصتی طلایی برای بازنمایی ظرفیتهای پنهان و توانمندیهای استان قزوین دانست.
وی تأکید کرد که این برنامه میتواند تصویری روشن و جامع از دستاوردها و پتانسیلهای این استان را به گوش مخاطبان در سراسر کشور برساند.
وی همچنین در پایان این بازدید، ضمن تشکر از تلاشهای مدیران و کارکنان صدا و سیمای قزوین، بر ضرورت تداوم مسیر نوآوری و بهرهگیری از تکنولوژیهای روز در تولید محتوا تأکید کرد.