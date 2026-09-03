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علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سفر به قم گفت: مدارس فعالیت خود را در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش امروز در سفر به قم گفت: سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمام تمهیدات لازم برای سال تحصیلی جدید انجام شده است افزود: امسال فضای مدارس با توجه به شرایط کشور متفاوت از سالهای پیش است و دانش آموزان یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، شهدای دانش آموز میناب و رهبر شهید انقلاب را گرامی خواهند داشت.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از دو برابر شدن حقالتدریس معلمان شاغل و بازنشسته در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: با پیشنهاد ارائهشده و تأیید سازمان برنامه و بودجه، فرایندهای نهایی این طرح در حال انجام است و پیشبینی میشود میانگین حقالتدریس معلمان به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ساعت برسد.
علیرضا کاظمی با اشاره به دو برابر شدن میانگین کارانه و حق مدیریت مدیران مدارس افزود: برای استمرار خدمت فرهنگیان نیز پاداش یکماهه در نظر گرفته شده که این رقم برای مناطق محروم به یک و نیم ماه افزایش مییابد.
وی با اشاره به شرایط دشوار خدمت معلمان در مناطق محروم، مدارس عشایری و روستاهای صعبالعبور گفت: برای این گروه از معلمان، فوقالعاده ویژهای نیز در نظر گرفته شده که مراحل نهایی آن در حال طی شدن است.
وزیر آموزش و پرورش از پرداخت مطالبات رتبهبندی فرهنگیان بازنشسته خبر داد و گفت: مطالبات سالهای ۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرداخت شده و تلاش میکنیم مطالبات ۱۴۰۳ تا پایان شهریور پرداخت شود.
امروز همچنین با حضور وزیر آموزش و پرورش عملیات اجرایی ساخت نخستین دانشگاه تمامهوشمند جامع فرهنگیان ایران در قم آغاز شد.
در این دانشگاه از ظرفیت فناوریهای نوین به بهترین شکل ممکن استفاده خواهد شد.
پیش بینی میشود در صورت تامین منابع مالی، مرحله اول این طرح تا ۲ سال آینده به بهره برداری برسد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین در نشست شورای سیاستگذاری ستاد همکاری حوزههای علمیه و وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به برنامهریزی این وزارتخانه برای تداوم فعالیتهای آموزشی و معرفتی گفت: استفاده از فناوریهای جدید برای فعالیتهای معرفتی در دستور کار قرار دارد.
علیرضا کاظمی افزود: دشمن همواره تلاش کرده است آموزش و پرورش را در شرایط بحرانی و آسیبها دچار مشکل کند و در فتنه ۱۴۰۴ نیز تلاش دشمن بر درگیر کردن آموزش و پرورش و دانشگاهها متمرکز بود که با برنامهریزی و آمادگی کامل، این تهدید بیاثر شد.
وی همچنین از اجرای طرح جبران عقبماندگیهای تحصیلی خبر داد و گفت: برای جبران عقبافتادگیهای سال تحصیلی گذشته، حدود یک ماه است نزدیک به ۴۰۰ هزار دانشآموز با سطح تحصیلی متوسط به پایین در کلاسهای طرح جامع مشغول تحصیل هستند.
آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور نیز در این نشست با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در آینده کشور گفت: عزت و عظمت کشور در دستان معلمان و دانشآموزان است.
وی اهتمام دولت به مسائل سختافزاری آموزش و پرورش را مناسب ارزیابی کرد و افزود: این اهتمام باید با قوت ادامه پیدا کند.
آیتالله اعرافی همچنین بر توجه بیشتر به مسائل ارزشی و تربیتی در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: برای نابسامانیهای جامعه باید چارهاندیشی شود و همه ارگانها و نهادها وظیفه دارند از آموزش و پرورش حمایت کنند.
در این نشست ۳ ساعته در خصوص تدوین اطلس ظرفیتهای حوزوی در آموزش و پرورش در قالب سند تحول و راه اندازی مرکز تربیتی شهید امام خامنهای گفتوگو شد.