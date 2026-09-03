پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد گیلان از برگزاری رویداد ملّی «جشن عاطفهها» با شعار «آینده ساز باشیم» به منظور تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان کم برخوردار در گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سیدمجتبی جلالی پور گفت: رویداد ملّی «جشن عاطفهها» به منظور تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت از قبیل کیف، کفش، پوشاک و لوازم التحریر و با شعار «آینده ساز باشیم» همزمان با سراسر کشور در استان گیلان در حال اجرا است.
وی با بیان اهداف برگزاری این پویش، افزود: ترویج فرهنگ و سنّت حسنه نیکوکاری و احسان در راستای کمک به تحصیل علم آموزی نوجوانان و جوانان و تأمین بخشی از نیازهای دانش آموزان در آستانه ورود به سال تحصیلی جدید از اهداف این رویداد است.
مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه در استان گیلان حدود ۲۰ هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت: امید است با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف استانی از جمله مؤسسات خیریه، مراکز نیکوکاری و همچنین تعامل و همافزایی با مراکز دولتی، علمی و دانشگاهی، اقتصادی، تجاری، اصناف، بازاریان و بانکها شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر رویداد ملی جشن عاطفهها برای تأمین مایحتاج تحصیلی این عزیزان باشیم.
جلالی پور، درخصوص روشهای مشارکت مردم نوعدوست و خیّرین در این رویداد ملّی، گفت: دفاتر ۳۰ گانه کمیته امداد در سطح استان، مراکز نیکوکاری و پایگاههای نمادین در محل تجمعات شبانه، آمادگی دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم خیّر و نیکوکار را دارند.
وی افزود: مردم نیکوکار و خیّران میتوانند از طریق شمارهگیری کد #۰۱۳*۸۸۷۷* و یا واریز کمکهای نقدی خود به شماره کارت ۷۶۷۸-۹۹۹۵-۹۹۱۸-۶۰۳۷ و یا شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ نزد بانک ملّی در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.