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رئیس سازمان اوقاف در همایش ملی یاوران وقف در مشهد، از ظرفیت وقف برای افزایش تاب آوری در جامعه سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر نقش ظرفیتهای مردمی در عبور از شرایط اقتصادی کشور گفت: وقف می تواند با ورود هدفمند به حوزه های اقتصادی، درمانی، اجتماعی و خدماتی، بخش مهمی از بار تاب آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه را بر عهده بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی در همایش ملی یاوران وقف با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز مردم ایران در حال رقم زدن یک اتفاق تاریخی هستند و در این مسیر باید با تکیه بر ظرفیت های داخلی و آموزه های دینی و انقلابی، مسیر پیشرفت و تمدن سازی کشور را دنبال کنیم.
وی با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: مقاومت و ایستادگی، مسیری قدرتمند و ماندگار است و دشمن باید بداند که هرگونه اقدام علیه ملت ایران با پاسخ مقتدرانه مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: ایران از ظرفیت های گسترده ای در حوزه منابع طبیعی، انرژی خورشیدی، کشاورزی، حملونقل، دانش بنیان ها و سایر بخشها برخوردار است و باید برای فعال سازی این ظرفیت ها برنامه ریزی جدی صورت گیرد.
خاموشی خاطرنشان کرد: تقویت شرکت های دانش بنیان و حمایت از دانشمندان و متخصصان داخلی می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به واردات و تقویت قدرت اقتصادی کشور باشد.
وی توسعه حملونقل ریلی را نیز یکی از زیرساخت های مهم اقتصادی عنوان کرد و گفت: تکمیل شبکه ریلی و استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران می تواند زمینه ساز افزایش ترانزیت، ارزآوری و رونق اقتصادی کشور شود.
ظرفیت وقف برای حمایت از مردم
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به کارکرد اجتماعی وقف تصریح کرد: تابآوری اقتصادی تنها وظیفه دولت نیست و مردم و نهادهای مردمی نیز باید در این مسیر نقش آفرینی کنند.
وی افزود: مساجد و بقاع متبرکه و امامزادگان می توانند با استفاده از ظرفیت موقوفات، در حوزه هایی مانند اطعام، تأمین غذای گرم و حمایت از اقشار نیازمند نقش مؤثری ایفا کنند.
خاموشی با اشاره به همکاری سازمان اوقاف با نهادهای حمایتی گفت: استفاده از ظرفیت موقوفات برای حمایت از مردم و همکاری با کمیته امداد و سایر نهادهای مرتبط، از برنامه هایی است که می تواند در شرایط دشوار اقتصادی به تقویت تاب آوری اجتماعی کمک کند.
وی یکی از اولویت های سازمان اوقاف را صیانت و تثبیت مالکیت موقوفات دانست و گفت: صدور اسناد تک برگ، اجرای طرح کاداستر و استفاده از سامانه های GIS از جمله اقداماتی است که برای حفظ حقوق موقوفات و تثبیت مالکیت آنها دنبال می شود.
رئیس سازمان اوقاف تأکید کرد: تثبیت اسناد موقوفات، اقدامی اساسی برای صیانت از این سرمایه های ارزشمند و انتقال صحیح آن به نسل های آینده است.
خاموشی با اشاره به ظرفیت موقوفات در حوزه سلامت گفت: بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی از جمله حوزههایی هستند که می توان از ظرفیت موقوفات برای توسعه و ارتقای آنها استفاده کرد.
وی افزود: تلاش سازمان اوقاف این است که درآمد موقوفاتی که دارای نیت دارو و درمان هستند، در همین مسیر هزینه شود و خدمات مؤثر و ماندگاری به جامعه ارائه شود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر ضرورت افزایش بهره وری موقوفات اظهار کرد: باید مدیریت موقوفات را به سمت فعالیت های مولد، دانش بنیان و بهره ور هدایت کنیم.
وی گفت: استفاده از ظرفیت اراضی موقوفه در حوزه های کشاورزی، پرورش آبزیان، انرژی های تجدیدپذیر، مسکن و سایر فعالیت های اقتصادی می تواند درآمد پایدار برای موقوفات ایجاد کند.
خاموشی همچنین از آمادگی سازمان اوقاف برای مشارکت در برخی طرح های زیرساختی سخن گفت و افزود: در طرح هایی که امکان همکاری میان دولت و موقوفات وجود دارد، می توان با استفاده از ظرفیت قانونی و تغییر کاربری های لازم، زمینه اجرای طرح های بزرگ اقتصادی و عمرانی را فراهم کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای جدید جامعه در حوزه وقف خاطرنشان کرد: نیت های اجتماعی، رفاهی، خدماتی، فرهنگی و دینی باید متناسب با نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: هدف این است که با فعال سازی ظرفیت خیران و موقوفات، به اقشار نیازمند کمک شود و بخشی از بار اقتصادی و اجتماعی کشور کاهش یابد.