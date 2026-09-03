به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در جلسه شورای فرهنگی که با حضور اعضای شورای معاونین و شورای قضایی استان برگزار شد، ضمن تبیین ابعاد گوناگون فرهنگ سازمانی، آن را مقوله‌ای جدانشدنی از پیکره هر سازمان دانسته و تصریح کرد: فرهنگ سازمانی گستره‌ای وسیع از مفاهیم والا از جمله اعتقادات و باورهای دینی، ارزش‌های مشترک، نظم و انضباط اداری، التزام به قوانین و دستورالعمل‌ها و نحوه تعامل با همکاران و مراجعان را در بر می‌گیرد و تقویت آن جز با استحکام بخشی به بنیان‌های اعتقادی و دینی میسر نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه انس با قرآن و آموزه‌های قرآنی، به صورت باوری، ایمانی و عملی، موجبات تعالی فرهنگ سازمانی را فراهم می‌آورد، خاطرنشان کرد: قرآن کریم به ما می‌آموزد که نظم داشته باشیم، با مراجعه‌کننده چگونه رفتار کنیم، در محیط کار چگونه حاضر شویم و چگونه به تکالیف اداری‌مان توجه کنیم؛ اگر عامل به آموزه‌های قرآنی و دینی باشیم، قطعاً به الگویی اثرگذار در فرهنگ سازمانی تبدیل خواهیم شد.

دهقانی در ادامه با اشاره به ارتباط راهبردی میان فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و باورهای اعتقادی، بر ضرورت ایجاد رفاه و آسایش خاطر برای کارکنان تأکید کرد و یادآور شد: تأمین نیازهای معیشتی و روحی کارکنان، زمینه‌ساز افزایش علقه سازمانی آنان شده و هرچه این دلبستگی و وابستگی معنوی به مجموعه بیشتر شود، انگیزه و اشتیاق آنان برای انجام دقیق و به موقع وظایف و مسئولیت‌های محوله نیز افزون‌تر خواهد شد.

وی اجرای برنامه‌های فرهنگی را یکی از ابزارهای مؤثر در افزایش کارآمدی و بهره‌وری نیروی انسانی برشمرد و با اشاره به رویکرد مشارکتی در اجرای برنامه‌های فرهنگی، تصریح کرد: اجرای موفق این برنامه‌ها مرهون همفکری، همراهی جمعی، هم‌افزایی و روحیه کار گروهی است.

دهقانی گفت: اقدامات فرهنگی صورت گرفته در دادگستری استان و ادارات تابعه، در سطح کشور کم‌نظیر بوده و چنانچه برنامه‌های پیش‌بینی شده به صورت مشترک و با همراهی همکاران در سطوح مختلف همراه باشد، قطعاً نتایج مطلوب‌تر و چشمگیرتری نیز به دست خواهد آمد.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: اقدامات فرهنگی صورت گرفته در دادگستری استان و ادارات تابعه، در کشور کم نظیر است و چنانچه برنامه‌ها به صورت مشترک و با همراهی یکدیگر همراه باشد، نتایج مطلوب‌تری نیز به دنبال خواهد داشت.

دهقانی همچنین بر رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی تاکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی باید با رعایت الگوی مصرف باشد و از اسراف پرهیز شود.

در بخش دیگری از این نشست، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان و دبیر جلسه، ضمن تشریح بخشی از اقدامات فرهنگی اجرا شده در حوزه‌های قضایی استان، به تبیین دستورالعمل ابلاغی و برنامه‌های پیش‌بینی شده جهت اجرای مطلوب مسابقات قرآن و عترت پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی طباطبایی با اشاره به اینکه قرآن کریم، بزرگترین و کامل‌ترین نسخه سرنوشت‌ساز برای بشریت محسوب می‌شود، بر ضرورت پرهیز از مهجوریت این کتاب آسمانی در میان کارکنان مجموعه تأکید کرد.

وی افزود: دستگاه قضایی به عنوان یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و تراز انقلاب اسلامی، وظیفه ذاتی و خطیری در اشاعه فرهنگ ناب قرآنی در میان کارکنان و خانواده‌های معظم آنان بر عهده دارد و برگزاری مسابقات قرآن و عترت، دوره‌های آموزشی تخصصی، اردوهای فرهنگی، مسابقات فرهنگی ورزشی، جشن تکلیف، همایش تکریم از کارکنان و تبیین منشور اخلاقی از جمله ابزارهای تحقق این هدف متعالی محسوب می‌شوند.