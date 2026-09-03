مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، با توجه به وقوع پدیده گردوغبار و هوای ناسالم در مناطق مختلف استان یزد، توصیه‌های کاربردی برای شهروندان داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احسان بالاکتفی با توجه به وقوع پدیده گردوغبار و هوای ناسالم در مناطق مختلف استان یزد، تا روز جمعه ۱۳شهریورماه توصیه های کاربردی زیر را برای شهروندان داشت:

لزوم همکاری با نیرو‌های امدادی، خدماتی، انتظامی و ...

کاهش فعالیت گروه‌های حساس جامعه اعم از کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی - تنفسی در فضای باز و استفاده عموم مردم از ماسک مناسب

ثابت و مهار کردن سازه‌های موقت و وسایلی که احتمال دارد به علت وزش باد به اطراف پرتاب شوند.

احتیاط در تردد‌های جاده‌ای: شهروندان در مناطق گرد و غبار که دید افقی کم هست تا گذر توفان و بهبود دید افقی، در بیرون جاده و محل امن توقف کنند.