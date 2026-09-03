به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین دادستان شهرستان کلات گفت: در پی وقوع سرقت پنج رأس گوسفند از یکی از دامداری‌ های روستای جلیل‌ آباد و با وجود طرح شکایت سه روز پس از وقوع سرقت، موضوع در دستور کار انتظامی و قضایی قرار گرفت.

سیدحسین حسینی افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت سارق در کمتر از دو روز از زمان تشکیل پرونده شناسایی و در ادامه، احشام مسروقه کشف به ارزش ۲ میلیارد ریال به مالک آن تحویل داده شد.

وی ادامه داد: پرونده قضایی برای سارق تشکیل شده و مراحل قانونی رسیدگی به آن در حال انجام است.

حسینی همچنین با تأکید بر ضرورت پیشگیری از سرقت احشام، از دامداران خواست نسبت به تجهیز دامداری‌ ها به قفل‌ های مناسب و ضدسرقت، دوربین مداربسته و تأمین مراقبت و نگهبانی در ساعات نبود مالک اقدام کنند.