روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان اعلام کرد: مراسم وداع با پیکر مطهر خلبان شهید مجتبی حسینوند باقری که در پی حمله موشکی و جنایتکارانه دشمن به فیض عظیم شهادت نائل آمد، در شهرستان دزفول برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، آیین وداع با پیکر مطهر خلبان شهید مجتبی حسینوند باقری در شهرستان دزفول، ساعت ۲۲ شامگاه پنجشنبه ۱۲ شهریورماه، در میان اجتماع مردم شهیدپرور این شهرستان و مقابل حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ مراسم تشییع پیکر مطهر شهید روز جمعه ۱۳ شهریورماه، ساعت ۱۷ و ۳۰ از انتهای خیابان امام خمینی شمالی، میدان گل (میدان شهدای بلال) به سمت گلزار شهدای شهیدآباد دزفول برگزار خواهد شد.

روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار دعوت می‌کند با حضور پرشور و باشکوه خود در این آیین‌های معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشته و با آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر شهید، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

در پی حملات دشمن تروریستی آمریکایی در شامگاه دهم شهریورماه ۱۴۰۵ به نقاطی از استان خوزستان، ۷ نفر به شهادت رسیدند و ۸ نفر مجروح شدند.