به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمددادرس با اشاره به خروج سامانه بارشی و برقراری شرایط پایدار جوی در گیلان گفت: بر این اساس آسمان صاف تا نیمه ابری، روند افزایش نسبی دما، گاهی افزایش ابر، وزش باد (پاره‌ای نواحی موقتی شدید) و بعضی نقاط گرد و خاک تا اوایل هفته آینده پیش بین می‌شود.

وی افزود: طی این مدت گاهی با گذر جریانات کم و بیش ناپایدار و همرفتی، رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از روز دوشنبه با نفوذ تدریجی جریانات شمالی، شرایط برای ابرناکی، مه آلود شدن هوا، بارندگی (گاهی رگباری و شدید)، رعد و برق، کاهش دما و احتمال تگرگ فراهم خواهد شد.