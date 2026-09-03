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مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: نقشههای هواشناسی نشاندهنده استقرار جوی غالبا پایدار در منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمددادرس با اشاره به خروج سامانه بارشی و برقراری شرایط پایدار جوی در گیلان گفت: بر این اساس آسمان صاف تا نیمه ابری، روند افزایش نسبی دما، گاهی افزایش ابر، وزش باد (پارهای نواحی موقتی شدید) و بعضی نقاط گرد و خاک تا اوایل هفته آینده پیش بین میشود.
وی افزود: طی این مدت گاهی با گذر جریانات کم و بیش ناپایدار و همرفتی، رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از روز دوشنبه با نفوذ تدریجی جریانات شمالی، شرایط برای ابرناکی، مه آلود شدن هوا، بارندگی (گاهی رگباری و شدید)، رعد و برق، کاهش دما و احتمال تگرگ فراهم خواهد شد.