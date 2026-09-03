به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استان قزوین، به عنوان یکی از کانون‌های مهم در جغرافیای ایران، در ششمین روز از برنامه «ایران جان» مورد توجه ویژه قرار گرفت. این برنامه که با هدف نمایش دستاوردها، ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و فرهنگی استان‌های مختلف کشور طراحی شده است، نگاهی عمیق به پتانسیل‌های منحصر به فرد قزوین انداخت.

در این برنامه، گزارش‌ها و روایت‌های متعددی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مسئولان و نخبگان استان قزوین پخش شد که هر کدام به سهم خود، تصویری روشن از توانمندی‌های این منطقه در حوزه‌های مختلف ارائه دادند. از ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی گرفته تا پتانسیل‌های گردشگری و فرهنگی، «ایران جان» تلاش کرد تا روایتی جامع و تازه از قزوین را به مخاطبان در سراسر کشور منتقل کند.