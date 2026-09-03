رئیس قوه قضائیه، نخستین برنامه سفر خود به دهلی را به دیدار صمیمانه با جمعی از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان هند اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از ساعتی پیش در نخستین برنامه از سفر خود به کشور هند با جمعی از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان هند دیدار کرده است.

این نشست صمیمانه با استقبال علما و فرهیختگان هند مواجه شده است به گونه‌ای که ظرفیت سالن برگزاری دیدار، در مدت کوتاهی تکمیل شد و تعداد قابل توجهی از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان هند به دلیل محدودیت فضا، امکان حضور در جلسه را نیافتند.

این رویداد همچنین با پوشش خبری گسترده اصحاب رسانه کشور هند همراه است.

در ابتدای این دیدار صمیمانه، تعدادی از علمای هند، هدایای یادبودی را به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و هئیت عالی قضائی کشورمان اهدا کردند.

آیت‌الله «حکیم الهی» نماینده ولی فقیه در هند، «فتحعلی» سفیر ایران در هند، سردار «پی اس چندوک» مدیر کمیته معبد‌های سیک‌ها، مولانا «سیدمحسن تقوی» امام جمعه و جماعت دهلی، پروفسور «احمد اخلاق آهن» مدیر گروه زبان فارسی دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی، «سوامی سارنگ» رئیس موسسه جهانی صلح، مولانا «محمد مرزا یعقوب عباس» سخنگوی بنیاد حقوقی شیعه، پروفسور «محمد سلیم اینجنیر» نائب رئیس جماعت اسلامی هند، دکتر «حفیظ الرحمن» مدیر بنیاد امیر خسرو دهلی و همچنین مولانا «سید کلب رشید» فعال اجتماعی و سیاسی، از جمله سخنرانان این دیدار هستند.

مشروح خبر این دیدار، امشب منتشر خواهد شد.