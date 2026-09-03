فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری دو سارق حرفه‌ای خبر داد که پس از سرقت گردنبند یک خانم در قزوین و مصدومیت وی، به استان‌های همجوار متواری شده بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین، از دستگیری دو سارق خبر داد که با شناسایی و استفاده از موتورسیکلت، اقدام به سرقت گردنبند از بانوان در سطح شهر قزوین می‌کردند. این سارقان که پس از ارتکاب جرم، به استان‌های همجوار متواری شده بودند، پس از تلاش شبانه‌روزی ماموران پلیس آگاهی، در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی با تشریح جزئیات این پرونده گفت: دو راکب موتورسیکلت در یکی از خیابان‌های قزوین، با ربودن گردنبند یک خانم، متواری شدند. بلافاصله پس از این حادثه، گزارش سرقت مشابه دیگری در خیابان فردوسی دریافت شد که در این سرقت، به فرد مالباخته نیز آسیب وارد شده بود.

سرهنگ طرهانی با اشاره به فرار متهمان به استان‌های همجوار، خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با پلیس استان‌های همجوار، عملیات شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت و پس از ۴۸ ساعت تلاش بی‌وقفه، هر دو سارق در مخفیگاهشان دستگیر و گردنبند‌های مسروقه کشف و ضبط گردید.

وی تاکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و مجازات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.