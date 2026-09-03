به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۱۷ هزار و ۶۹ ولادت و ۵ هزار و ۵۱ فوت، در یک سال گذشته در کردستان ثبت شده است.

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پیکر مرد ۵۹ ساله غرق‌شده در سد سیازاخ دیواندره، پس از دو روز تلاش غواصان پیدا شد.

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وزیر نیرو از کاهش خاموشی‌ها در صورت کاهش ناترازی برق، از هفته آینده خبر داد.

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زمان شارژ کالابرگ به روز‌های پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه تغییر کرد.

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آزمایشگاه تخصصی فرآورده‌های نفتی در تیرپارک مرز رسمی باشماق مریوان افتتاح شد.

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۴ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کردستان سرمایه‌گذاری شد.