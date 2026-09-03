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قرعهکشی مرحله نهایی هشت تیم سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا در فصل ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵، برگزار شد و شهرداری گرگان، نماینده ایران حریفان خود را شناخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، پنجشنبه ۱۲ شهریورماه در بیروت برگزار شد و هشت تیم حاضر در این مرحله در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند.
بر اساس قرعهکشی در گروه A تیمهای الریاضی لبنان، الاتحاد عربستان، کویت اسسی و ایندین ریلویز هند قرار گرفتند.
در گروه B نیز شهرداری گرگان به عنوان نماینده ایران در کنار ساجس لبنان، الاولا عربستان و العربی قطر قرار گرفت.
به این ترتیب، شهرداری گرگان برای صعود به مرحله بعدی رقابتها باید برابر نمایندگان لبنان، عربستان و قطر به میدان برود.
مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا از سوم تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر زوق مکایل لبنان برگزار خواهد شد.