قرعه‌کشی مرحله نهایی هشت تیم سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا در فصل ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵، برگزار شد و شهرداری گرگان، نماینده ایران حریفان خود را شناخت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، پنجشنبه ۱۲ شهریورماه در بیروت برگزار شد و هشت تیم حاضر در این مرحله در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند.

بر اساس قرعه‌کشی در گروه A تیم‌های الریاضی لبنان، الاتحاد عربستان، کویت اس‌سی و ایندین ریلویز هند قرار گرفتند.

در گروه B نیز شهرداری گرگان به عنوان نماینده ایران در کنار ساجس لبنان، الاولا عربستان و العربی قطر قرار گرفت.

به این ترتیب، شهرداری گرگان برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها باید برابر نمایندگان لبنان، عربستان و قطر به میدان برود.

مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا از سوم تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر زوق مکایل لبنان برگزار خواهد شد.