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لاهیجان شهری که از ارتفاعات سرسبز و استخر زیبا گرفته تا باغهای چای، بناهای تاریخی و جاذبههای طبیعی، مجموعهای متنوع از ظرفیتهای گردشگری را در خود جای داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، لاهیجان، پایتخت چای ایران و عروس شهرهای گیلان، یکی از مقاصد شناختهشده گردشگری در استان است؛ شهری که از ارتفاعات سرسبز و استخر زیبا گرفته تا باغهای چای، بناهای تاریخی و جاذبههای طبیعی، مجموعهای متنوع از ظرفیتهای گردشگری را در خود جای داده است.
در میان این جاذبهها، تله کابین بام سبز لاهیجان هم فرصتی را برای تماشای این شهر و طبیعت اطراف آن، از ارتفاع فراهم کرده است.