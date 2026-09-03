لاهیجان شهری که از ارتفاعات سرسبز و استخر زیبا گرفته تا باغ‌های چای، بنا‌های تاریخی و جاذبه‌های طبیعی، مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های گردشگری را در خود جای داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، لاهیجان، پایتخت چای ایران و عروس شهر‌های گیلان، یکی از مقاصد شناخته‌شده گردشگری در استان است؛ شهری که از ارتفاعات سرسبز و استخر زیبا گرفته تا باغ‌های چای، بنا‌های تاریخی و جاذبه‌های طبیعی، مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های گردشگری را در خود جای داده است.

در میان این جاذبه‌ها، تله کابین بام سبز لاهیجان هم فرصتی را برای تماشای این شهر و طبیعت اطراف آن، از ارتفاع فراهم کرده است.