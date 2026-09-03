فرماندار ویژه دهلران بر حضور مؤثر احزاب و تشکل‌های سیاسی در تصمیم‌سازی، مطالبه‌گری و ارائه راه‌کار، برای توسعه شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراد یگانه در نشست با احزاب و تشکل‌های سیاسی دهلران گفت: فعالیت احزاب نباید به انتخابات محدود شود و این تشکل‌ها باید با رصد مطالبات مردم و ارائه راهکار؛ در روند توسعه شهرستان نقش‌آفرین باشند.

وی استفاده از ظرفیت نخبگان، فعالان سیاسی و اجتماعی را ضروری دانست و افزود: فرمانداری از پیشنهاد‌های کارشناسی همه جریان‌های سیاسی، فارغ از گرایش آنان، برای پیشبرد امور شهرستان استقبال می‌کند.