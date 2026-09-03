سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران گفت: شکست در وقت‌های اضافی مقابل کره شمالی ناراحت‌کننده است، اما باید از آن برای دیدار با ویتنام درس بگیریم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قاسم حدادی‌فر پس از شکست ۲ بر یک تیم فوتبال جوانان ایران مقابل کره شمالی در نشست خبری، اظهار کرد: بازی خیلی سختی بود. کره شمالی تیم بسیار خوبی است و ما هم برای کنترل این تیم و رسیدن به گل روی فرصت‌های خود برنامه‌ریزی کرده بودیم. به گل هم رسیدیم، اما متاسفانه در پنج دقیقه ۳ امتیاز را از دست دادیم.

وی افزود: کره شمالی تیمی است که بازیکنانش چندین سال کنار هم بازی کرده و چشم بسته همدیگر را پیدا می‌کنند. به همین دلیل مسابقه فوق‌العاده سختی را پشت سر گذاشته و افسوس می‌خوریم که نتوانستیم با حفظ نتیجه صعودمان را قطعی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان تصریح کرد: بچه‌های ما اواخر نیمه دوم بازی دچار گرفتگی عضلات و مصدومیت شدند. برای کنترل کره شمالی برنامه داشته و تا دقیقه ۹۰ هم به هدف خودمان رسیدیم، اما حریف واقعا از لحاظ جسمانی در شرایط بسیار ایده‌آلی به سر می‌برد و توانست با استفاده از همین ظرفیت بسیار خوب به تیم ما در وقت‌های اضافی ضربه بزند.

حدادی‌فر با اشاره به اشتباه تأثیرگذار کمک داور دوم بازی در اعلام آفساید گل عرفان خدادادیان، توضیح داد: متاسفانه اشتباه این کمک داور در اعلام آفساید مهاجم ما، باعث شد کره شمالی در بازی بماند و در نهایت بتواند نتیجه را به سود خودش بازگرداند. عرفان خدادادیان روی آن گل از زمین خودمان حرکت کرد، اما کمک داور تایلندی اشتباه بزرگی مرتکب شد.

وی اضافه کرد: تمام تعویض‌های ما در این مسابقه بر اساس مصدومیت بازیکنان بود و به همین دلیل نتوانستیم برای تغییر تاکتیک تعویض کنیم. کار تا جایی پیش رفت که حتی قبل از دقیقه ۸۰ مجبور شدیم هر پنج تعویض خودمان را انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان عنوان کرد: این شکست برای ما ناراحت‌کننده است، اما هنوز یک دیدار دیگر در پیش داریم و باید با فراموشی این نتیجه، تمام تمرکز و تلاش خود را برای کسب پیروزی مقابل ویتنام به کار بگیریم. این باخت یک درس بزرگ برای ما داشت و امیدوارم با استفاده از این درس بتوانیم شکست امروز را جبران کنیم.